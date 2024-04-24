Военные оказали помощь в доставке чистой воды жителям Оренбуржья

Военнослужащие сводного подразделения Ясненского ракетного соединения доставили питьевую воду жителям Оренбургской области, а также региональным муниципальным предприятиям, оставшимся без водоснабжения в результате прорыва дамбы.
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