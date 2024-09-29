Статус иноагента, Масляков, SHAMAN, оппозиция: как живет Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что статус иностранного агента мешает ей работать; рассказала, каким был и стал ведущий КВН Александр Масляков; объяснила, чем ее расстроил певец SHAMAN; выразила мнение о деятельности оппозиции.