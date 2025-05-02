Комбриг ВДВ Баркас: в Курской области осталось до взвода солдат ВСУ

Численность оставшихся на территории Курской области украинских военных не превышает взвода, сообщает ТАСС со ссылкой на командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии