В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Ижевска в совершении серии мошенничеств с использованием сайта бесплатных объявлений

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Ижевску окончено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя в совершении 33 преступлений, предусмотренных ч.
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