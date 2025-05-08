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Энергетический переворот: Главный источник водорода – не океан, а горы? Новое исследование

Энергетический переворот: Главный источник водорода – не океан, а горы? Новое исследование

﻿﻿Пока человечество с нетерпением и надеждой ищет путь к «зеленому» будущему, а инженеры работают над повышением эффективности солнечных панелей и ветряных турбин, под нашими ногами могут скрываться огромные запасы энергии.

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