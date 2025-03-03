Два спектакля приморских театров вошли в «Золотой фонд театральных постановок России»

Два спектакля приморских театров вошли в шорт-лист лучших спектаклей страны, сообщает PRIMRPESS, По итогам отбора, проведенного экспертным жюри Союза театральных деятелей России, в «Золотой фонд театральных постановок России» были включены балет «Тысяча и одна ночь» Приморской сцены Мариинского театра и спектакль «Поминальная молитва» Приморского академического театра имени Максима Горького.
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