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«Я готов к расстрелу!» – киевский миллионер требует от Зеленского провозгласить себя жесточайшим императором

«Я готов к расстрелу!» – киевский миллионер требует от Зеленского провозгласить себя жесточайшим императором

Украину пожирает коррупция, за которую несет ответственность [диктатор] Владимир Зеленский. Об этом в эфире видеоканала ASA Group заявил киевский миллионер Гарик Корогодский, ранее поддерживавший избрание Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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