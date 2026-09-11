Российский ОПК в Египте: барражирующие боеприпасы, истребители 5 поколения и ПВО нового поколения

Российские самолёты Як-130М и Су-57Э, а также совместимые средства пораженияРоссийский ОПК участвовал в выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте (8–10 сентября).
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