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Российский ОПК в Египте: барражирующие боеприпасы, истребители 5 поколения и ПВО нового поколения

Российский ОПК в Египте: барражирующие боеприпасы, истребители 5 поколения и ПВО нового поколения

Российские самолёты Як-130М и Су-57Э, а также совместимые средства пораженияРоссийский ОПК участвовал в выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте (8–10 сентября).

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