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Прогноз погоды в Крыму на 25 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 25 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 25 декабряВ Симферополе +10 и дождьВ Севастополе +15 и небольшой дождьВ Евпатории +8 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +7 и небольшой дождьВ Джанкое +5 и дождьВ Ялте +13 и облачно с прояснениямиВ Алуште +12 и небольшой дождьВ Керчи +7 и небольшой дождьВ.

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