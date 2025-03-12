Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в Пост моет полы в ОКБ

Владыка моет полы в больничном коридоре. Для тех, кто следит за жизнью Церкви в Рязанской области, история не новая - управляющего епархией видели за этим занятием не один раз на протяжении нескольких лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии