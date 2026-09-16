Роман Товстик требует удалить материалы о семейном конфликте

В Никулинский суд Москвы поступил иск от бизнесмена Романа Товстика к бывшей жене Елене. Товстик требует удалить публикации в соцсетях с августа 2025 года, касающиеся семейного конфликта и их детей, заявляя о порче своей репутации.
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