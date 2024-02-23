Путин искусно подловил Блинкена, преподав ему занятный "урок истории"

В DikGAZETE пишут о реакции президента России на слова американского госсекретаря о его прадедеНекоторое время назад госсекретарь США Энтони Блинкен признался в том, что его прадед бежал из России в 1904 году.
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