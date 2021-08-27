ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    А в чём факт то и что считать, посчитайте лучше другое, на 146 171 015 человек приходится на 1 января 2021 года прихо...Почему это госуда...
  • Лариса Шемисова
    Да если бы так просто было, я как то видела митинг против реформы, так там все пенсионного возраста, некоторые такую ...Путин предложил в...
  • Kонь в пальто Конь
    Но ведь вы не хотите даже воспроизводить самих себя.Ситуация опасная ...

Ростовщики из МФО загнали граждан в долговую петлю. Но выход из ситуации есть

Ростовщики из МФО загнали граждан в долговую петлю. Но выход из ситуации есть

Как минимум 5 миллионов 400 тысяч граждан России имеют долги на 59 миллиардов 609 миллионов рублей.

Вернуться к статье
128
Обсудить
Алекс Архипов
Перевелись раскольниковы на Руси?
Леонид Василенко
Идиоты берут кредиты без возможности вернуть деньги МФО. А нахрена государству ваши хотелки? И правильно вас разводят до нищеты,туполицых.
Сергей
Ну, судя по опросу 92% граждан принуждают заплатить за 8% бедолаг. Скинемся?
Сергей Замыслов
Есть проще выход. 2. Закрыть МФО. 2. Долги граждан МФО пересчитать по самым дорогим банковским ставкам, действующим на момент займа, если гражданин уже выплатил долг, с учётом таких процентов, то он свободен, нет, пусть выплачивает обычным банкам по их ставке, а банки рассчитаются с МФО по выше озвученной ставке. Если деньги были выданы, они должны быть возвращены, экспроприировать даже ростовщиков нельзя, пока они не нарушили закон, но и поощрять их нельзя. А просто так списывать долг халявщикам нельзя - аукнется.
Мария Mazurina
Всё же в России здравомыслящих людей больше - 92%. Брать в долг под сумасшедшие проценты - уж не знаю, что может случиться, чтобы на это пойти! Лечение, похороны, пожар и наводнение обходятся в гораздо более существенные суммы, чем 30 тысяч рублей. Тогда зачем? Отметить день рождения грандиозной попойкой? Как-то с фантазией на эту тему у меня никак.
Александр Клишин
Если спишут, будет десять лямов заемщиков. Я никогда небрал, тоже возму. Хочу на слонов посмотреть. Безплатно за кордон на халяву тока в афган ездил. А жизнь проходит. Слонов все меньше.
Олег Самойлов
Так ты сАвеЦкАю школу кАнЬчЯл? Оно чуЙствАИЦЦа!
Boris Max
Ну ни кого не тащат силком! И это не оправдание жить не на что! 99% должников брали на покупку телефонов или ещё на какую лабуду... пусть платят.
Мария Mazurina
Телефоны, на которые кредиты берут, дороже стоят. МФО дают 30 тысяч только. На еду? Очень вряд ли. На бухло? Возможно. Особенно, если не хватило градуса. Еду спокойно и без всяких займов можно получить в ЦСО. Сама брала один раз, когда карту заблокировали по ошибке. Пока разблокировали, пришлось попросить поддержки. Дали без проблем!
Николай Смирнов
Никогда не брал кредитов и не буду. Всегда регулировал свои финансы, так, чтобы не влезать в долги. Почему государство должно платить за наш счёт долги, тех, кто не умеет распоряжаться своими деньгами? Один мой коллега при зарплате 40 т.р. имея двух детей не работающую жену и съёмную квартиру взял в кредит тачку за 3 млн. руб. о какой мечтал. Мечтать конечно хорошо, но лучше по одёжке протягивать ножки, чтобы не залазить в доли ещё и в МФО.
Дым Дымыч
Если в РФ есть запрещённая в других развитых странах МФО, значит это кому-то в правительстве и думе выгодно.
Алексей Смирнов
Деятельность ростовщиков необходимо запретить и впредь наказывать уголовно.

Картина дня

наверх