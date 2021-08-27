Ростовщики из МФО загнали граждан в долговую петлю. Но выход из ситуации есть

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыРостовщики из МФО загнали граждан в долговую петлю. Но выход из ситуации есть Как минимум 5 миллионов 400 тысяч граждан России имеют долги на 59 миллиардов 609 миллионов рублей.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАААлекс АрхиповПеревелись раскольниковы на Руси?Леонид ВасиленкоИдиоты берут кредиты без возможности вернуть деньги МФО. А нахрена государству ваши хотелки? И правильно вас разводят до нищеты,туполицых.СергейНу, судя по опросу 92% граждан принуждают заплатить за 8% бедолаг. Скинемся?Сергей ЗамысловЕсть проще выход. 2. Закрыть МФО. 2. Долги граждан МФО пересчитать по самым дорогим банковским ставкам, действующим на момент займа, если гражданин уже выплатил долг, с учётом таких процентов, то он свободен, нет, пусть выплачивает обычным банкам по их ставке, а банки рассчитаются с МФО по выше озвученной ставке. Если деньги были выданы, они должны быть возвращены, экспроприировать даже ростовщиков нельзя, пока они не нарушили закон, но и поощрять их нельзя. А просто так списывать долг халявщикам нельзя - аукнется.МMМария MazurinaВсё же в России здравомыслящих людей больше - 92%. Брать в долг под сумасшедшие проценты - уж не знаю, что может случиться, чтобы на это пойти! Лечение, похороны, пожар и наводнение обходятся в гораздо более существенные суммы, чем 30 тысяч рублей. Тогда зачем? Отметить день рождения грандиозной попойкой? Как-то с фантазией на эту тему у меня никак.Александр КлишинЕсли спишут, будет десять лямов заемщиков. Я никогда небрал, тоже возму. Хочу на слонов посмотреть. Безплатно за кордон на халяву тока в афган ездил. А жизнь проходит. Слонов все меньше.Олег СамойловТак ты сАвеЦкАю школу кАнЬчЯл? Оно чуЙствАИЦЦа!Boris MaxНу ни кого не тащат силком! И это не оправдание жить не на что! 99% должников брали на покупку телефонов или ещё на какую лабуду... пусть платят.МMМария MazurinaТелефоны, на которые кредиты берут, дороже стоят. МФО дают 30 тысяч только. На еду? Очень вряд ли. На бухло? Возможно. Особенно, если не хватило градуса. Еду спокойно и без всяких займов можно получить в ЦСО. Сама брала один раз, когда карту заблокировали по ошибке. Пока разблокировали, пришлось попросить поддержки. Дали без проблем!Николай СмирновНикогда не брал кредитов и не буду. Всегда регулировал свои финансы, так, чтобы не влезать в долги. Почему государство должно платить за наш счёт долги, тех, кто не умеет распоряжаться своими деньгами? Один мой коллега при зарплате 40 т.р. имея двух детей не работающую жену и съёмную квартиру взял в кредит тачку за 3 млн. руб. о какой мечтал. Мечтать конечно хорошо, но лучше по одёжке протягивать ножки, чтобы не залазить в доли ещё и в МФО.Дым ДымычЕсли в РФ есть запрещённая в других развитых странах МФО, значит это кому-то в правительстве и думе выгодно.Алексей СмирновДеятельность ростовщиков необходимо запретить и впредь наказывать уголовно.Комментировать
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