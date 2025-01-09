Что пишут критики про второй сезон сериала "Игра в кальмара"

456 человек оказываются в замкнутом пространстве с вооружённой охраной. Им предстоит множество испытаний на выживание в виде детских игр, на кону – огромная сумма, способная закрыть все имеющиеся у победителя долги.
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