В России предложили новый способ извлечения золота из отходов

Исследователи из Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» освоили технику извлечения ценных металлов из переработанных отходов металлургии, предотвращая при этом выбросы рудной пыли в воздух, сообщили в ведомстве.
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