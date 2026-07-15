Миллиардеры в США стали массово скупать целые кварталы

Спрос на элитную недвижимость за пять месяцев 2026 года вырос вдвое Состоятельные жители США все активнее приобретают не отдельные дома, а сразу несколько соседних участков и кварталов — так они обеспечивают себе максимальную приватность.
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