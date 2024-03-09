Ловившие сетями рыбаки получили крупный штраф

Ввступил в силу приговор в отношении двух мужчин, вовлеченных в нелегальную рыбную ловлю. Алексей и Александр Петровы из Боровичей и Санкт-Петербурга были осуждены за размещение запрещенных рыболовецких сетей в озере Борисовское Крестецкого района в августе 2022 года.