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Ловившие сетями рыбаки получили крупный штраф

Ловившие сетями рыбаки получили крупный штраф

Ввступил в силу приговор в отношении двух мужчин, вовлеченных в нелегальную рыбную ловлю. Алексей и Александр Петровы из Боровичей и Санкт-Петербурга были осуждены за размещение запрещенных рыболовецких сетей в озере Борисовское Крестецкого района в августе 2022 года.

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