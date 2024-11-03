До какого времени сегодня можно запросить мобильные урны для голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что граждане, которые по состоянию здоровья или другим обстоятельствам не могут прийти на избирательный участок, могут обратиться за переносной урной для голосования до 14:00 сегодняшнего дня, предъявив медицинскую справку, сообщает Noi.