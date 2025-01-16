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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрик сделал первый дубль за «Реал» – забил из-за штрафной победный и пяткой из вратарской в игре с «Сельтой». У Гюлера 2 ассиста

«Реал» дома обыграл «Сельту» (5:2 д.в.) в 1/8 финала Кубка Испании. 18-летний форвард «Мадрида» вышел на замену на 79-й минуте.

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