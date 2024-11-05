Кадры работы "языкового эксперта" в Ивано-Франковске, который ходит по городу и делает замечание уличным торговцам и даже прохожим за использование русского языка.
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Кадры работы "языкового эксперта" в Ивано-Франковске, который ходит по городу и делает замечание уличным торговцам и даже прохожим за использование русского языка.
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