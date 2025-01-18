Пугачева окончательно бросила могилы родителей и брата в России

Не исключено, что артистка решила порвать все связи с родинойАлла Пугачева, которая решила оборвать все связи с Россией, отказалась оплачивать услуги по уходу за могилами брата и родителей на Кузьминском кладбище.
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