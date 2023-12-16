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Тренер Соколова: фигуристы Миронова и Устенко поменяли музыку в ритм-танце

Тренер Соколова: фигуристы Миронова и Устенко поменяли музыку в ритм-танце

Тренер Елена Соколова рассказала в интервью "Газете.Ru", что ее ученики - бронзовые призеры этапа Гран-при в Красноярске Екатерина Миронова и Евгений Устенко - поменяли музыку в ритм-танце перед чемпионатом России.

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