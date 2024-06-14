Германский депутат объяснил выгоду США на фоне санкций против Мосбиржи

Валерий Шарифулин/ТАСС Депутат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РЕН ТВ объяснил, как США наживаются на антироссийских санкциях, и о чем стоит задуматься Европе в вопросе с рестрикциями в отношении Мосбиржи.