Российский суд запретил распространять видео петушиных боев в интернете

Прокуратура выявила признаки жестокого обращения с животными в опубликованных роликах Суд в России запретил распространение в сети фото‑ и видеоматериалов с петушиными боями — такое решение было принято по иску прокурора, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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