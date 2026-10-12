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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Российский суд запретил распространять видео петушиных боев в интернете

Российский суд запретил распространять видео петушиных боев в интернете

Прокуратура выявила признаки жестокого обращения с животными в опубликованных роликах Суд в России запретил распространение в сети фото‑ и видеоматериалов с петушиными боями — такое решение было принято по иску прокурора, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

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