У Армении больше не будет приоритетных отношений с Россией. Однако Ереван по-прежнему рассчитывает сохранить членство в ЕАЭС, отказываясь проводить референдум о внешнеполитическом курсе, но продолжая реформы, необходимые для евроинтеграции.
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Постепенно надо выдавливать арменов из банковской сферы, телевидения и прочих халявных финансово- насыщенных организаций. Пусть 3.14здуют к себе в арцах ( или как там его?) жрут там свои помидоры и запивают пойлом на жжённом сахаре.