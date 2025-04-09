Китай может заполнить российский рынок "дешевым хламом" из-за пошлин Трампа

Это может отразиться и на алтайских производителях Китайские товары могут заполонить российский рынок в результате политики США и, в частности, введения Дональдом Трампом новых пошлин на импортные товары, чтобы повлиять на взаимные пошлины стран-партнеров, например, на Китайскую Республику.