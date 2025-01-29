На Украине заканчиваются запасы российского газа

Экс-руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах стремятся к минимальной отметке в 10%, без импорта голубого топлива страна не обойдётся.
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