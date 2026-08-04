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Мировое обозрение

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Месяц простоя — ваш козырь: Названы аргументы, которые помогут снизить плату при аренде жилья

Месяц простоя — ваш козырь: Названы аргументы, которые помогут снизить плату при аренде жилья

Снять квартиру дешевле — это не магия и не везение, а холодный расчет и умение вести переговоры. Рынок аренды сегодня — это поле, где выигрывает не тот, у кого больше денег, а тот, кто умеет их экономить.

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