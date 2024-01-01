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Путин указал на стремление порядка 30 стран присоединиться к БРИКС

Путин указал на стремление порядка 30 стран присоединиться к БРИКС

Порядка 30 стран хотят присоединиться к БРИКС, объединение притягивает всё больше единомышленников. На это указал президент РФ Владимир Путин 1 января в своем обращении в связи с началом председательства России в объединении.

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