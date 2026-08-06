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Холодный приём и закрытые эфиры: почему Наташа Королёва столкнулась с давлением Аллы Пугачёвой на заре карьеры

Холодный приём и закрытые эфиры: почему Наташа Королёва столкнулась с давлением Аллы Пугачёвой на заре карьеры

Первые шаги Наташи Королёвой на большой сцене сопровождались не только успехом, но и негласным противостоянием, о котором певица открыто рассказала лишь десятилетия спустя.

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