И не звоните сюда больше. Стоит ли покупать смартфон Nothing Phone?

В мире современных технологий, где большинство людей буквально пуповиной связаны со своими смартфонами, появляется множество инновационных устройств, которые призваны помочь нам найти баланс между цифровым и реальным миром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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