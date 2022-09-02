Принять правильно: почему Хабенский отменил спектакли в МХТ им. Чехова

Юбилейный 125-й сезон МХТ имени Чехова открыл 2 сентября в полном составе. На сбор труппы худрук театра, народный артист России Константин Хабенский пригласил не только актеров и администрацию, но и студентов Школы-студии МХАТ и сотрудников музея.