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Принять правильно: почему Хабенский отменил спектакли в МХТ им. Чехова

Принять правильно: почему Хабенский отменил спектакли в МХТ им. Чехова

Юбилейный 125-й сезон МХТ имени Чехова открыл 2 сентября в полном составе. На сбор труппы худрук театра, народный артист России Константин Хабенский пригласил не только актеров и администрацию, но и студентов Школы-студии МХАТ и сотрудников музея.

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