Компании со "знаком качества". Победители НЗК о том, что им дало народное признание

Amic.ru пообщался с победителями "Народного знака качества" Портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул уже в третий раз проводят "Народный знак качества" – премию, на которой лучшие компании выбирают жители региона.
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