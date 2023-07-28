Трудности эвакуации: У ВСУ закончились мешки для трупов

У ВСУ затруднена эвакуация погибших на Краснолиманском и Купянском направлениях. Начальники украинских медицинских служб жалуются на нехватку мешков для трупов, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.