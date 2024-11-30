🐈🐕🐁🐇30 ноября отмечается Международный день домашних животных, который напоминает нам о важности заботы о братьях наших меньших.
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🐈🐕🐁🐇30 ноября отмечается Международный день домашних животных, который напоминает нам о важности заботы о братьях наших меньших.