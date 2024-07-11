В чем польза льняного масла для худеющих

Маслом льна лечили болезни ещё в Древнем Египте. Его считали эликсиром красоты и здоровья. Это единственный продукт, который содержит в себе такое количество полиненасыщенных жирных кислот, включающий в себя витамины А, Омега (3, 6 и 9), Е, Б.