Житель Алтая напился в поезде по дороге на вахту и начал всем мешать. Видео задержания

Правоохранители применили физическую силу и специальные средства В Красноярском крае задержали жителя Алтайского края, который в поезде ехал на вахту в Республику Бурятия, сообщает в своем Telegram-канале транспортная полиция Сибири.
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