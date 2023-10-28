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В День автомобилиста 29 октября 2023 года можно поздравить оригинальным тематическим подарком

В День автомобилиста 29 октября 2023 года можно поздравить оригинальным тематическим подарком

В День автомобилиста 29 октября 2023 года можно поздравить оригинальным тематическим подарком Наталья ФилимоноваСегодня, 29 октября 2023 года, вся Россия отмечает профессиональный праздник — День автолюбителя.

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