В День автомобилиста 29 октября 2023 года можно поздравить оригинальным тематическим подарком Наталья ФилимоноваСегодня, 29 октября 2023 года, вся Россия отмечает профессиональный праздник — День автолюбителя.
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