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В Калмыкии решили ввести QR-коды и отправить на удаленку часть работников

В Калмыкии решили ввести QR-коды и отправить на удаленку часть работников

Власти Калмыкии приняли решение ввести в республики систему QR-кодов для вакцинированных граждан и перевести работников старше 60 лет на дистанционный режим работы, заявил глава республики Бату Хасиков 21 октября на своей странице во «ВКонтакте».

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