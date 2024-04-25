Глигор: «Оценка "единица" прокурорам страны!»

Политический блок «Вместе» требует отставки главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин и исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяну после того, как несколько представителей группы Шора участвовали в создании блока «Победа» в Москве.
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