Глигор: «Оценка "единица" прокурорам страны!»

Политический блок «Вместе» требует отставки главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин и исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяну после того, как несколько представителей группы Шора участвовали в создании блока «Победа» в Москве.