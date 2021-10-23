+1

11 подписчиков

Норвегия нашла способ победить русскую горбушу, угрожающую местному лососю: Новости ➕1, 23.10.2021

Норвегия нашла способ победить русскую горбушу, угрожающую местному лососю: Новости ➕1, 23.10.2021

Норвежский лосось проигрывает в борьбе с искусственно выращенной рыбой и так называемой русской горбушей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх