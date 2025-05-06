Демобилизация, ротация и контракт: ответы на главные вопросы мобилизованных и их семей

С момента объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года тысячи российских граждан и их семьи продолжают искать ответы на вопросы, связанные с окончанием службы, условиями ротации и возможностью остаться в армии.
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