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Охота за русскими учеными и политиками

Охота за русскими учеными и политиками

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА MI-6 РАССТАВИЛА СЕТИ: БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА НАЧАЛА ОХОТУ ЗА РУССКИМИ УЧЁНЫМИ И ПОЛИТИКАМИ ВСети появился крайне любопытный список лиц, на которые намерены сделать ставку английские спецслужбы для ведения подрывной деятельности против России.

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Комментарии
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Гарий Щерба
СТАЛИНА  на  УПЫРЕЙ НЕТ ,  одна  ИЗМЕНА  и  ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДИНЫ  за 30-серебрянников ....!!!
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