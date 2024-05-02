Охота за русскими учеными и политиками

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА MI-6 РАССТАВИЛА СЕТИ: БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА НАЧАЛА ОХОТУ ЗА РУССКИМИ УЧЁНЫМИ И ПОЛИТИКАМИ ВСети появился крайне любопытный список лиц, на которые намерены сделать ставку английские спецслужбы для ведения подрывной деятельности против России.