Охота за русскими учеными и политиками

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА MI-6 РАССТАВИЛА СЕТИ: БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА НАЧАЛА ОХОТУ ЗА РУССКИМИ УЧЁНЫМИ И ПОЛИТИКАМИ ВСети появился крайне любопытный список лиц, на которые намерены сделать ставку английские спецслужбы для ведения подрывной деятельности против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии