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Камбэк «МЮ» в дерби с «Сити», «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, российские пловцы с рекордом выиграли эстафету на ЧМ, поражение «Барсы» и другие новости

1. В 16-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» устроил дикий камбэк в дерби с «Манчестер Сити» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах.

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