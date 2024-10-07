На консервный завод в г. ВОЛЖСКИЙ ( ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ). Заселение в общежитие и оформление в день обращения! Обязательна предварительная запись! - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3300 РУБЛЕЙ ЗА СМЕНУ ЧИСТЫМИ.
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На консервный завод в г. ВОЛЖСКИЙ ( ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ). Заселение в общежитие и оформление в день обращения! Обязательна предварительная запись! - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3300 РУБЛЕЙ ЗА СМЕНУ ЧИСТЫМИ.