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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, какие косметические средства можно найти в магазинах «Сделано в Москве»

Горожанам рассказали, какие косметические средства можно найти в магазинах «Сделано в Москве»

Десятки средств для ухода и макияжа, а также украшения для волос от столичных производителей представлены в фирменных магазинах «Сделано в Москве».

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