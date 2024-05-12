Победитель Евровидения 2024. Какие ценности, такие и победители...

Победитель Евровидения-2024 случайно разбил приз о сцену на церемонии закрытия конкурсаШвейцарский рэпер под псевдонимом Nemo так радовался своему успеху и долгожданной победе,что не рассчитал силу и «приложил» хрустальную статуэтку о сцену, сломав её в нескольких местах.