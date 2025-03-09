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´Дом без пожара´: в Бобруйском райисполкоме работала комиссия по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей в...

´Дом без пожара´: в Бобруйском райисполкоме работала комиссия по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей в...

Заседание комиссии по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин в жилищном фонде на территории района, под председательством заместителя председателя Бобруйского райисполкома Татьяны Воронко, работала сегодня в малом зале райисполкома.

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