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На подмосковной трассе сгорел междугородный автобус Волгоград-Москва

На подмосковной трассе сгорел междугородный автобус Волгоград-Москва

Междугородный автобус, следовавший по маршруту Волгоград-Москва, сгорел на трассе «Каспий» в городском округе Кашира, 11 июня сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

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