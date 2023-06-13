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ВС РФ успешно отразили атаку украинских диверсантов в зоне СВО

Подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации успешно нейтрализовало украинскую диверсионно-разведывательную группу в зоне проведения специальной военной операции.

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